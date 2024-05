Quanto vale Greenwood per il Manchester United

La stagione di, che sta pensando di fare un tentativo in estate per portarlo in Italia. L'attaccante classe 2001 è di proprietà del Manchester United che quando il giocatore rientrerà dal prestito in Liga è aperto a iniziare trattative con chi è interessato. I Red Devils non hanno intenzione di trattenere Grenwood e la richiesta per la sua cessione è vicina ai 30 milioni di euro.- La Juventus è convinta di provare a prenderlo, Giuntoli vuole aprire un dialogo sia con il club inglese che con l'entourage del giocatore:. Nel frattempo l'attaccante al Getafe ha ritrovato serenità e continuità di prestazioni, riaccendendo il mercato a suon di gol.

- L'estate scorsa il nome di Mason Greenwood era già stato accostato alla Serie A: dopo l'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma, la Lazio aveva decido di 'rispondere' proprio con l'attaccante inglese.per capire se c'erano margini per portare il giocatore nella capitale, ma fin dall'inizio l'affare non è sembrato semplice e così i biancocelesti hanno mollato la presa.