Quanto vale il secondo posto in Serie A: tra diritti tv, Champions e accesso alla Supercoppa

si affrontano alle 18 in una sfida che è molto più di un semplice scontro tra due superpotenze del calcio italiano. Perché in palio c'è il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter, che risulta in unaLa prima discriminante riguarda i, visto che - come rivelato da Calcio e Finanza - tra secondo e terzo posto. Per quanto riguarda invece i, pur non essendo ancora note dalla UEFA le suddivisioni dei ricavi per la competizione nel suo nuovo format, è verosimile che chi chiuderà il campionato in una posizione migliore avrà priorità nella distribuzione dei ricavi. L'anno scorso, ad esempio, la suddivisione è stata la seguente:

Vi è poi la questione riguardante l'accesso alla Supercoppa Italiana, che sarebbe garantito alla seconda classificata in campionato, la quale andrebbe ad aggiungersi a Inter (vincitrice del campionato) e Juventus e Atalanta (finaliste della Coppa Italia). E' chiaro che per questo posto, distanti rispettivamente 7 e 11 punti. Una partecipazione alla Supercoppa (se dovesse essere confermato il format delle Final Four), porterebbe ricavi importanti. Questi quelli dello scorso anno:ciascuno alle due semifinaliste sconfitte (Lazio e Fiorentina),alla finalista sconfitta (il Napoli) ealla vincitrice (l’Inter).