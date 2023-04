Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? In attesa della seconda semifinale d'andata tra Cremonese e Fiorentina - in programma stasera alle 21 - e dopo il pareggio tra Juventus e Inter, vediamo quali sono i premi del trofeo.



Le due finaliste guadagnano circa 12 milioni di euro totali, 7 la squadra vincitrice e 5 l'altra. Inoltre, le due squadre che arriveranno in finale avranno un ulteriore premio legato alla Supercoppa 2024: il nuovo format prevede uno scontro a quattro tra le prime due del campionato e le finaliste della Coppa Italia; una sorta di mini-torneo - simile al modello spagnolo - con in palio 23 milioni da dividere. 7 andaranno alla vincitrice, 5 alla finalista, 3,7 alla semifinalista che farà anche un'amichevole con una squadra araba, e 1,5 per l'altra semifinalista.