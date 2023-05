I campioni d’Italia del Napoli saranno eroi per sempre del club e sono tutti delle intuizioni del ds Cristiano Giuntoli che, insieme alle scelte di De Laurentiis e al lavoro di Spalletti, hanno creato una rosa capace di strapazzare tutte le avversarie in campionato. Una rosa che, secondo i calcoli di Gazzetta.it, vale 650 milioni di euro. Un valore alimentato soprattutto da due uomini: Osimhen, che costa circa 150, e Kvaratskhelia, ora valutato almeno 100. Ma sono tanti i calciatori che hanno aumentato di molto il proprio valore: da Kim Min-Jae, pagato 20 e ora valutato 50 a Lobotka, pagato 16 milioni e ora valutato non meno di 35.