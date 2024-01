Quanto vuole il padre di Samardzic per le commissioni

Dall'Inter al Napoli, da un affare saltato all'altro. Sei mesi dopo il dietrofront con l'Inter, Lazar Samardzic ha strizzato l'occhio a De Laurentiis ma al momento l'operazione sembra sempre più in salita. E tra i nodi da sciogliere ci sono le richieste del padre del giocatore Mladen, che già in estate aveva fatto saltare l'accordo con i nerazzurri. C'è da dire che stavolta sono anche i due club - Napoli e Udinese - a non trovare l'accordo sulla valutazione del centrocampista serbo: i bianconeri chiedono una cifra intorno ai 25 milioni di euro, le proposte del Napoli, finora, sono sempre state inferiori.



IL PADRE DI SAMARDZIC - Se le due società viaggiano su binari distanti è ancora più lontana l'intesa con il papà di Samardzic, sempre molto presente quando si parla del futuro del figlio. Nelle scorse settimane è arrivato in Italia dalla Serbia per seguire da vicino tutti gli sviluppi, prima ha incontrato l'Udinese e poi ci sono stati contatti con il Napoli per trattare anche sulle commissioni. La richiesta è di 3 milioni e non si scende, a quelle cifre il presidente De Laurentiis non intende continuare a parlare. E così, al momento, è tutto fermo.



I NUMERI DI SAMARDZIC - Inoltre c'è da dire che il rapporto tra Samardzic e Cioffi non è un granché, il giocatore vorrebbe andare via subito ma al momento la trattativa non si sblocca e non ci sono altre proposte sul tavolo. In questa prima parte di stagione l'ex Lipsia ha totalizzato 18 partite segnando 2 gol e servendo 2 assist ai compagni.