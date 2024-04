La clausola che può liberare Samardzic a zero: tutti i dettagli

Il rischio retrocessione per l'Udinese apre le porte al possibile addio di. Dopo il trasferimento all'Inter saltato all'ultimo nell'estate scorsa - con tanto di visite mediche effettuate - il centrocampista classe 2002 potrebbe lasciare i bianconeri ma rimanere in Italia., che si era già interessata al serbo e per la prossima stagione vuole pianificare un colpo importante a metà campo. Al momento, in Italia, i bianconeri sono gli unici ad aver messo gli occhi su Samardzic, per il quale c'è qualche interessamento anche dall'estero.

- L'occasione per chi vuole il serbo può essere la possibile retrocessione dell'Udinese. Niente sconti, ma. Una clausola d'uscita importante per il giocatore che si libererebbe con facilità dall'Udinese, e una beffa per il club che non guadagnerebbe nulla dalla sua cessione.- La situazione attuale dell'Udinese non è semplicissima: i bianconeri sono a rischio retrocessione con un solo punto di vantaggio sul Frosinone terz'ultimo, ci sono i venti minuti da recuperare con la Roma ma la squadra è a caccia di una svolta per evitare la retrocessione.: nel corso dei mesi il centrocampista ha perso il posto fisso da titolare alternandosi spesso a Martìn Payero.