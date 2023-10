Intervenuto nel corso di una trasmissione sul canale del noto YouTube Ezzequiel, Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato delle voci che lo vedevano vicino al ritorno al River nei mesi passati: "Non so se eravamo così vicino ma c'era interesse da parte di River e Fiorentina. Io però dipendo da un club come quello viola, che mi voleva qui e non se ne è fatto di nulla. Ora sono qua e sono felice anche se il River è il club del mio cuore: la Fiorentina è una grande società e abbiamo grandi obiettivi".



Tornerebbe in Argentina?

"La verità è che l'anno scorso ci ho pensato. Ho 27 anni e non si sa mai cosa ha in serbo il futuro. Non dipende sempre e solo da quello che vuoi tu. Mi piacerebbe tornare stando bene fisicamente. Ora sono qui, cercherò di stare al massimo il più possibile, anche se mi manca il River".