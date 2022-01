Con le vittorie ai rigori dell’Egitto contro la Costa d’Avorio e della Guinea Equatoriale contro il Mali è completo il tabellone dei quarti di finale di Coppa d’Africa, che si giocheranno nel weekend. Sabato 29 Gennaio alle 17:00 c’è Gambia-Camerun, che vede i Leoni. guidati da Vincent Aboubakar in gran forma con già 6 reti nella competizione, favoriti sulla lavagna scommesse a quota 1,53. Del resto la nazionale che sta ospitando la manifestazione sta mostrando di avere l’attacco più forte del torneo e difficilmente il Gambia riuscirà a resistere considerando anche che il successo nei novanta minuti è bancato a 7,25. Alle 20:00 (ora italiana) si gioca Burkina Faso-Tunisia. In questo caso c’è da segnalare maggiore equilibrio, con il segno «1» a 3,35 e il «2» quota 2,37. Domenica 30 Gennaio i quarti di Coppa d’Africa proseguono con Egitto-Marocco e Senegal-Guinea Equatoriale. Alle 16:00 Salah e compagni rischiano di chiudere la loro Coppa d’Africa, visto che il Marocco di Hakimi ed Amrabat sta conquistando sempre più fiducia ed è proposta vincente a 2,43, contro il successo dei Faraoni a 3,35. Alle 20:00 scende in campo il Senegal contro la Guinea Equitoriale. Kalidou Koulibaly sta guidando la sua squadra che in difesa non sta facendo passare nulla: nella fase a gironi al Senegal è bastato segnare solo un gol per strappare cinque punti (una vittoria per 1-0 contro lo Zimbabwe e due pareggi per 0-0 contro Guinea e Malawi) mentre negli ottavi contro Capo Verde i Leoni della Teranga si sono imposti per 2-0. Sarà durissima per la Guinea Equitoriale: il segno «1» vale 1,55, il pareggio è a quota 3,40, il «2» è in lavagna a 7,00. Alla vigilia dei quarti di Coppa d’Africa le quote antepost danno il Senegal favorito a 3,50, con il Camerun e il Marocco sul podio delle candidate alla vittoria a 4,00 e 4,50.