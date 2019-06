L'Italia Under 20 torna in campo in un match senza ritorno: la squadra del ct Paolo Nicolato affronta nel pomeriggio alle 18.30 al Tychy City Stadium di Tychy i pari età del Mali di Baye Ba nei quarti di finale dei Mondiali, che si tengono in terra polacca. La competizione continua, dopo il primo posto nel girone iniziale e la vittoria nei quarti di finale contro i padroni di casa della Polonia, griffata dal cucchiaio di Pinamonti su rigore; gli Azzurrini erano arrivati agli ottavi dopo aver vinto il Girone B da imbattuti, con due vittorie contro Ecuador e Messico e il pareggio contro il Giappone all'ultima giornata, nella quale però Nicolato ha fatto riposare molti tra i titolari. Il Mali invece si è qualificato arrivando secondo nel girone E, quello della Francia, a pari di Panama, ma poi l'altroieri ha eliminato clamorosamente l'Argentina, una delle favorite per la vittoria finale, ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 10'. Non ci sono precedenti tra le due compagini, al primo incontro in un Mondiale: l'Italia ha avuto due giorni di riposo in più. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina, che oggi ha sconfitto per 1-0 la Colombia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova,Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti



Mali (4-3-3): Koita; Konate, Fofana, Ousmane, Hadji; Camara, Kone, Kanoute; Sissoko, Diaby, Koita.







h 18.30, Tychy City Stadium, quarti di finale del Mondiale: Italia U 20-Mali U 20 LIVE





LA CRONACA: