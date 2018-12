I numeri parlano. Con José Mourinho sulla panchina del Manchester United,Un gol in più, stesso numero di assist: una vera e propria trasformazione quella di Paul Pogba dopo l’addio del portoghese. Una rinascita, in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. “Quella contro il Bournemouth è stata una prestazione eccezionale per un centrocampista. Pogba ha ritmo di gioco, è pericoloso in area di rigore, vince i contrasti di testa e i duelli fisici:Oggi più di così non avrebbe potuto fare, voglio vederlo sempre divertirsi ed esprimere il suo talento”, ha detto ieri Solskjaer al termine della partita vinta dai Red Devils per 4-1.- Già, “sa di essere al suo meglio”.. Strapotere fisico, tecnica, dribbling, inserimenti palla al piede e senza: quanto fa la testa nei giocatori. Timido, imbronciato, irriconoscibile addirittura con José Mourinho alla guida del Manchester United, ora Pogba è rinato. Ha ripreso a brillare il francese, che è tornato leader del centrocampo e dell’intera squadra. Tutto questo dal 22 dicembre al 30 dicembre, dalla sfida d’esordio di Solskjaer contro il Cardiff a quella di ieri contro il Bournemouth.. D’altronde. Ma cos’è cambiato realmente? Il francese ora gioca vertice alto in un centrocampo a tre, praticamente in posizione di trequartista, vede meglio la porta e ha meno compiti difensivi. “Vincevamo anche insieme al vecchio manager, si tratta però di un diverso stile di gioco.Vogliamo attaccare e lo stesso vuole l’allenatore”, ha spiegato Pogba ieri.- Con José Mourinho in sella, sarebbe stato meno difficile arrivare a Pogba. La frattura tra i due era cosa risaputa e motivo principale per cui il francese aveva provato la fuga già qualche mese fa., perché lo United lo ha sempre ritenuto incedibile almeno fino al termine della stagione. Sarebbe stato però difficile trattenerlo controvoglia. Pieghe di un rapporto che vedeva la Juve (accanto soprattutto al Barcellona) inserirsi con sempre maggiore fiducia. La disponibilità di Pogba al ritorno c'era, quella dello United a trattare quasi: il direttore sportivo bianconero Paratici, contando sull'appoggio di Mino Raiola,La Juve continua a sperare, continua a lavorare per il ritorno di Pogba.- senza volerlo -Con Solskjaer sulla panchina dei Red Devils la trattativa è in salita…@AleCosattini