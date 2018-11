. Paoloallora aveva quattordici anni e, mentre suo padreaffiancava ilsulla panchina azzurra, trascorreva le vacanze come al solito a Viareggio insieme con la sua numerosa famiglia.Come tutti gli italiani “impazziti” dalla gioia, anche quelli che del pallone sapevano poco o nulla,uscì dalla sua casa di via Vittor Pisani in zona Marco Polo per andare festeggiare. Aè buona regola ritrovarsi in Piazza Mazzini davanti alla passeggiata del lungomare dove aviene allestita la tribuna per la sfilata dei carri.Ciascuna piazza che si rispetti di ogni città possiede a corredo una fontana più o meno grande., insieme con i suoi amici, si era tuffato. Da domani lui e tutti i “bagnanti” notturni occasionali sarebbero sottoore e costretti a pagare una multa di 450 euro perché colpevoli di un reato.. Aogni giorno ne accade una. Tra autobus che si incendiano da soli e voragini che si aprono nell’asfalto, i topi fanno merenda sotto le case indisturbati e migliaia di senza tetto dormono sulle panchine della stazione Termini.Intanto la sindaca, apparentemente indifferente alla richiesta di condanna di dodici mesi fatta dal PM per “mafia capitale”, rinnega la storia passata e presente di una città che divenne famosa anche per il celebre bagno chefece fare ad Anitae a Marcelloper una scena dellagirata nelladi. L’unico permesso consentito ai turisti e non solo a loro sarà quello di poter gettare monete nelle fontane delle piazze. Vietato raccogliere però. A farlo ci penserà il Comune.