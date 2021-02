"Insieme si può fare di tutto, anche le cose impossibili. E questo Milan riuscirà a farle".Il peso specifico della Stracittadina di domani è notevole: il nuovo infortunio di Bennacer consegna a Sandro una maglia da titolare nel palcoscenico più delicato.Non può essere altrimenti, in una gara dal profumo di turning point di una stagione vissuta sin qui in testa ma con il fiato dei cugini sul collo. Fino al sorpasso di settimana scorsa, che il Milan intende immediatamente replicare:. Pioli, tuttavia, punta su di lui. In conferenza stampa lo ha elogiato, sottolineandone capacità e determinazione. Tonali, dal canto suo, sta crescendo: a Belgrado, entrato a freddo, ha risposto presente, servendo un'ottima palla per Theo Hernandez in occasione del rigore procurato.Il derby, però, raccoglie in sé contenuti e contenuto:. Poi, però, la retromarcia nerazzurra dettata da Suning e l'affondo del Milan che ha illuminato gli occhi del ragazzo: "L'effetto è stato bellissimo. Quando ho saputo di questo, ho chiuso le porte a tutti. C'era il Milan, dovevo andare al Milan". Parole e musica di un ragazzo determinato, pronto ora a guidare il suo Milan nel derby più importante. Perché "insieme - come insegna lui - si può fare tutto".