. Si può sintetizzare così la vicenda giurisdizionale che si è accesa intorno alla questione dell'indice di liquidità, e che ha messo in scena l'ennesimo fronte dello scontro fra la Figc e la Lega di Serie A. Anche se in realtà sarebbe più corretto dire cheDalla sezione prima Ter del tribunale amministrativo della capitale, presieduta dal giudice Francesco Arzillo,, che anche in quel caso era andata contro gli orientamenti federali. La questione è tecnicamente ingarbugliata, quanto basta per legittimare entrambe le parti a affermare di avere vinto questa partita.Si è espressa così, nell'immediato, la Figc con un comunicato pubblicato in mattinata attraverso il sito ufficiale, nel quale si è affermato che comunque. Quanto alla, si era portata avanti col lavoro pubblicando una, dopo che l' ultimo club in ordine di tempo si era messo in regola con l'indice.Quel club è la Lazio., dettata dal presidente Lorenzo Casini, oltre a affermare che adesso tutte le società della nostra massima serie sono liquide. Si parla di interessi generali e non di qualcuno, e. Un avviso felpato nel tono ma determinato nella sostanza:. Che comunque sarebbe il colpo di grazia per il calcio italiano, scaraventato in una delle sue fasi più difficili. E tenendo conto di ciò, suonano indicative le parole che ci sono state dette da una persona vicina al dossier, di cui per ovvie ragioni manteniamo l'anonimato:. E chi siano quei due dovrebbe essere ormai abbastanza chiaro.@pippoevai