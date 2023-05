Oltre l’Euroderby., non solo sulla semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e Milan,. Da rivali sul campo - per avvicinare il sogno dei centrare la finale di Champions League - ad alleati per dirimere la questione riguardante il Giuseppe Meazza, in San Siro. Ed a breve, anziDopo quanto riportato da La Repubblica negli scorsi giorni, si può confermare che,– come caldeggiato dallo stesso primo cittadino del capoluogo lombardo che spingeva per accelerare sul nuovo dossier -, con il focus puntato sulla vicenda legata allo stadio ed al vincolo – storico per interesse culturale che potrebbe cadere a partire dal 2025 - che sta limitando il progetto dei due club.Prima di compiere ulteriori passi in avanti,. Anche lo stesso– presidente del Milan intervenuto al Foglio Sportivo 2023 – ha analizzato le ipotesi per il futuro della società rossonera: “. In parallelo, noi del Milan non rinunciamo a studiare altre ipotesi: ne abbiamo in mente un paio, realistiche, fuori dal comune di Milano. Lavoriamo anche su queste, perché non possiamo limitarci ad avere un'unica ipotesi su un tema così importante. Certo, costruire uno stadio è un'esperienza titanica: in qualunque situazione ci sono delle opposizioni agguerrite che obbligano a fare un passo indietro.