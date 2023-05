Milan e Inter si affronteranno questa sera nella gara di andata delle semifinali di Champions League ma, insieme, sono in campo anche per un’altra partita: quella dello stadio. È in arrivo infatti un nuovo capitolo della telenovela sul prossimo impianto in cui i due club giocheranno.



INCONTRO - Repubblica parla di un prossimo incontro, programmato venerdì, per il famoso vincolo su San Siro. I dirigenti dei due club milanesi si vedranno con il primo cittadino Beppe Sala e la soprintendente Emanuela Carpani. Il vincolo storico per interesse culturale su San Siro potrebbe cadere a partire dal 2025 e Milan e Inter, prima di fare nuovi passi, vogliono fare luce sul possibile abbattimento del Meazza e sul referendum indetto dai comitati che chiedono la conservazione dello stesso. Era stato proprio Sala a caldeggiare un incontro chiarificatore dieci giorni fa, spinto dalla necessità di “accelerare sul dossier nuovo stadio”.