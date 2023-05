Questo è essere noi.



Special thanks to Stefano Accorsi, Shiva, Tananai pic.twitter.com/mr793PkTM5 — Inter (@Inter) May 10, 2023

Il calcio d’inizio disemifinale disi avvicina. L’attesa diventa sempre più spasmodica e tutti i tifosi, anche quelli più sereni, iniziano ad entrare in clima partita. Ad alimentare la voglia di euroderby ci si è messa anche- Il prodotto della sempre ottimaè una sorta di buongiorno ai propri tifosi e agli appassionati di calcio. Con la voce di Stefano(protagonista di un monologo passato alla storia nel film Radiofreccia in cui parlava anche di Inter) ecco un racconto delle emozioni nerazzurri e dei valori della propria comunità di tifosi.partendo dalla propria storia e dalle proprie emozioni. La media house del club nerazzurro si rivolge da sempre a un pubblico vastissimo e lo fa anche attraverso voci famose e volti di cantanti come, presenti nel video insieme a tifosi ma anche calciatori interisti e al vicepresidente nerazzurro Javier