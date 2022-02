Stasera alle ore 20.45 allo Stadio Picco andrà in scena il posticipo della 25esima giornata di Serie A tra lo Spezia di Thiago Motta e la Fiorentina di Vincenzo Montella. Il tecnico gigliato, dopo la grande impresa di Coppa Italia contro l’Atalanta, è costretto a fare i conti con le assenze. Se sulla fascia destra Odriozola riprenderà il suo posto ai danni di Venuti, i maggiori grattacapi arrivano dal centrocampo: a causa del turno di squalifica che entrambi devono scontare, il primo per rosso diretto il secondo per il raggiungimento di cinque cartellini gialli, Torreira e Bonaventura non saranno della gara. Per il Italiano sta cercando di trovare una nuova quadratura del reparto, non solo per l’appuntamento di stasera ma anche per avere più opzioni in futuro.



L’edizione di quest’oggi de Il Corriere Fiorentino ha analizzato la situazione, cercando di trovare una soluzione al problema. Il più indicato a scendere in campo questa sera è Gaetano Castrovilli: nonostante il lungo periodo di appannamento, sebbene lo stesso Italiano abbia ammesso in conferenza stampa che può dare di più, il numero 10 dovrebbe prendere il posto di mezz’ala destra di Bonaventura. Le quattordici presenze, di cui solo sette titolare, e il gol all’attivo sono un bottino tutt’altro che positivo per il fantasista della Fiorentina che ti di qui alla fine della stagione è chiamato a confermare quanto fatto in passato. L’ex Cremonese è apparso troppo morbido nelle uscite e se non vuole perdere la fiducia e l’appoggio del club viola, dopo aver perso la nazionale, dovrà dare una svolta alla sua stagione a partire dalla sfida di stasera.