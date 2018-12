Una notte nefasta, dove è successo di tutto. Questa volta Atene non vuol dire successo e gloria per il Milan, ma una figuraccia che rimarrà nella storia del club.Gattuso ha ammesso le sue responsabilità, ma sul banco degli imputati finisce anche chi doveva fare la differenza e ha deluso, come Gonzalo Higuain.E' arrivato la scorsa estate, dopo una lunga trattativa.Gattuso dall'argentino contava di avere in dote gol e il carisma del leader, dentro e fuori del campo.Poi il tracollo: la rete manca dal 28 ottobre, la follia contro la Juventus, il nervosismo evidente contro compagni e arbitri. Anche questa sera Higuain doveva e poteva trascinare il gruppo nel momento difficile, ma non è stato capace di assumersi le proprie responsabilità.Da settimane si vocifera di un Milan dubbioso sul campione argentino. Che, a conti fatti, è già costato 18 milioni più ben 9 netti d'ingaggio.Una formula che sembrava essere figlia solo delle esigenze di bilancio ma con un riscatto scontato e che invece può tornare in discussione.Adesso tocca al Pipita ritornare quello dei successi ottenuti con le maglie di Real Madrid, Napoli e Juventus.