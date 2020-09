Non si placano le polemiche per il casoe a insorgere sono i tanti in Italia costretti a infinite attese per ottenere il passaporto. Tra questi anche, 23enne lanciatrice dal peso già vincitrice di 5 titoli nazionali giovanili e un bronzo assoluto, eppure italiana solo nel 2030 per l'infinito iter della burocrazia. A raccontare la sua storia è la stessa atleta in una lunga intervista a Repubblica: "Se le cose sono andate come ho letto,".- Madam spiega il post polemico pubblicato sui social: "Io sono mite, ma dovevo reagire. Leggo di un esame farsa per la cittadinanza a Suarez. Io dei miei 23 anni ne ho passati 16 in Italia, sto per laurearmi in Comunicazione, vinco titoli italiani".- Madam racconta poi la sua storia: "Sono arrivata in Italia a 11 anni con uno zio, morto poco dopo. Così mi hanno mandato in una casa famiglia, dove a furia di mangiare ho messo su un gran fisico che mi ha fatto scoprire questo sport. Ma ho avuto solo il domicilio, non la residenza, che ho ottenuto solo uscendo da lì, nel 2016.".- Danielle può partecipare ai campionato italiani, ma non può andare in Nazionale: "Paradosso che ho capito tutto d’un botto nel 2013, quando ho fatto la misura minima per essere convocata a gare internazionali, ma non sono stata convocata. Avevo 16 anni, immagini cosa potevo sapere di cittadinanza, residenza e burocrazia varia. D’improvviso mi sono resa conto di essere diversa dagli altri"-- Madam ha solo il passaporto del Camerun: "Devo rinnovare il permesso di soggiorno ogni due anni impiegando ogni volta quasi un anno e mezzo. L’ultimo è scaduto tre settimane fa: a Natale non potrò andare a trovare mia madre in Camerun, pena l’espulsione dall’Italia. E non posso girare neppure per l’Unione Europea. La cittadinanza non me la danno, ma da qui non posso muovermi".- Chiusura sul suo pensiero sul calcio: "Lo sopporto sempre meno. Oscura gli altri sport, è sempre più pieno di episodi di razzismo. Poi, dopo il caso Suarez, si immagini. Cosa direi a Suarez se lo incontrassi?. E, quando me lo chiedono, io rispondo che non mi sento camerunense, ma italiana, E pavese".