La partita contro il Bologna non ha decisamente portato bene alla Fiorentina. La squadra Viola ha infatti subito la seconda sconfitta stagionale contro i rossoblù ma ha anche rimediato due ammonizioni pesantissime. Si tratta di quelle comminate a Mandragora e Igor che, diffidati, salteranno il big match contro la Juve di domenica prossima. Due assenze che vanno ad aggiungersi a quella del lungodegente Castrovilli. Tuttavia, Italiano potrebbe abbozzare un sorriso per un possibile rientro proprio contro i bianconeri.



FINALMENTE - Riccardo Sottil non scende in campo dal 18 settembre. Durante la sosta si è sottoposto ad una delicata operazione per un'ernia al disco. Secondo il Corriere Fiorentino, però, si aprono degli spiragli per la sua presenza nella gara contro la Juve. Il calciatore sta ancora lavorando a parte ma sta, man mano, incrementando i propri carichi di lavoro.