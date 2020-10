Non c'è pace per l'Inter e per Antonio Conte, questa volta a destare enorme preoccupazione al tecnico salentino sono le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. L'attaccante era segnalato come tra i più in forma della rosa, ma in nazionale qualcosa sembra essere andato storto. Questo è quanto si apprende dalla stampa cilena, che spiega come addirittura l'ex United avrebbe rischiato consapevolmente.



ALLARME PRE MATCH - Secondo quanto si apprende dal Cile, infatti, prima della partita tra Cile e Colombia, il calciatore aveva accusato un lieve problema muscolare. Un guaio che però non gli ha impedito di scendere in campo, ovviamente in accordo con lo staff medico della "Roja”. Il calciatore è rientrato a Milano in non ottimali condizioni fisiche e dal Cile spiegano che a rischio, per lui, non ci sarebbe solo il derby. Domani il calciatore potrebbe sottoporsi a esami clinici.