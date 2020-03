Purtroppo ho una triste notizia. La Pentolina, il ristorante italiano in fondo alla mia strada, che è uno dei miei luoghi del cuore di, oggi ha chiuso. Ci ho scritto metà del mio ultimo romanzo, quando i vicini ristrutturavano casa e il martello pneumatico non era il migliore compagno di lavoro. Heidi e Michele Ballarati mi hanno aperto le porte e mi hanno dato le chiavi, nel senso letterale del termine:, anche quando l'ultimo cameriere e l'ultimo lavapiatti se n'erano andati.Mi ha commosso: ha detto che lei e Michele hanno preso questa decisione per una responsabilità etica, verso lo staff e verso i clienti. Hanno fatto, cioè, quello che il governo per cinismo e calcoli economici non fa. Non li chiude per decreto perché altrimenti dovrebbe prendersi in carico il personale, congelare il VAT (iva) eccetera.Perché sono persone perbene e hanno un senso etico che il biondo pazzo e compagni se lo sognano.. Nessuno sa cosa ci aspetta in questo futuro così ballerino. Heidi l'ha chiamato il cretino - ma sapete già a chi si riferisce - e dice che. Michele dice che loro, i piccoli esercizi commerciali, sono come i vecchietti che il biondo pazzo vuole sacrificare per salvare il paese.Come tanti nel quartiere è un cliente del ristorante, popolarissimo e sempre fully booked. Ha detto (a due metri di distanza, tranquilli) che la comunità di Brook Green farà di tutto per non perdere La Pentolina. Ha detto che lui lavora con Internet e può aiutarli a mettere su una piattaforma per fare delivery. Oppure raccogliere fondi tra i residenti. Heidi ha ringraziato ma ha detto che per il momento si prendono un periodo di pausa.Anche qui, nel paese del pazzo biondo e di Ci&Ciop,Bisogna vedere se dopo brutti scherzi come questo, Heidi e Michele e tanti altri come loro, avranno la forza e la voglia di riaprire qui. O invece lo faranno da un'altra parte. Che non sarà certo Londra.ps. I negozi inglesi intorno ancora aperti. Ma semivuoti