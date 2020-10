Il Milan nel derby andrà a caccia di certezze.Al suo fianco torna, dopo 81 giorni dall'ultima volta, capitan Romagnoli. In piena emergenza difensiva, complici le assenze forzate di Lateo Musachio, Leo Duarte e Matteo Gabbia, Pioli si affida a un duo collaudato per arginare la forza del temibile attacco dell'Inter. La buona notizia (e di questi tempi non è poco) arriva dalle negatività da parte del gruppo rossonero ai recenti tamponi.- A fine luglio era stato sottoposto a un intervento di revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale,t. Ma sulla destra agirà. Così come Ismael Bennacer ha superato definitivamente Sandro Tonali e darà manforte a Franck Kessie nella zona nevralgica del campo.Stefano Pioli ha mischiato le carte nelle esercitazioni tattiche di oggi in preparazione al derby contro l'Inter. Le ultime indiscrezioni raccontano di un rialzo deciso delle quotazioni di Samu Castillejo che potrebbe trovare spazio sulla destra. Se la scelta del tecnico emiliano dovesse cadere sull'ex Villarreal, allora Alexis Saelemaekers verrebbe dirottato a sinistra. Gli ultimi dubbi verranno sciolti soltanto domattina, Stefano Pioli vuole tenere tutta la rosa sul pezzo., ovvero quella destra. Pochi dubbi e tanta fiducia riposta nell'asse centrale: toccherà ad Hakan Calhanoglu dar manforte a Zlatan Ibrahimovic. Un turco e uno svedese per lanciare la sfida ai ragazzi allenati da Antonio Conte.