L'Atalanta, dopo il poker calato ieri sera ai danni della Roma grazie a uno Zapata e a un Ilicic ritrovati, questa mattina si è data appuntamento a Zingonia per prepararsi alla sfida contro il Bologna, in programma mercoledì sera alle 20.45 al Dall'Ara.



ALLENAMENTO E PARTENZA- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri e sia Mattia Caldara che Matteo Ruggeri hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Domani, martedì 22 dicembre, è in programma, sempre a Zingonia e a porte chiuse, un altro allenamento al pomeriggio che precederà la partenza per Bologna.