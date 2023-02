Sette italiane ancora in gioco nelle competizioni europee: sta andando bene il cammino delle squadre della Serie A in Champions, Conference ed Europa League e secondo i quotisti 6 club su 7 sono favoriti per il passaggio del turno. Per quanto riguarda la Champions League Napoli, Inter e Milan hanno vinto le gare d’andata e devono difendere il vantaggio nei match di ritorno. Il compito più duro è quello dei rossoneri che l’8 marzo a Londra contro il Tottenham ripartono dall’1-0 di San Siro e la squadra di Pioli è proposta ai quarti a quota 1,53, contro l’eliminazione a 2,40. Situazione simile per l’Inter che il 14 marzo riparte sempre dall’1-0 casalingo da difendere, ma contro il Porto, avversario sulla carta più debole del Tottenham, i nerazzurri sono proposti nella top 8 continentale a 1,28. Napoli-Eintracht Francoforte è quasi una formalità dopo che Spalletti e i suoi hanno vinto 2-0 in Germania e mercoledì 15 marzo sono proposti alla quota simbolica di 1,01 sulla lavagna scommesse. I campani possono puntare in alto visto che si giocano campioni d’Europa a 8,00, dietro solo a Manchester City (3,00), Bayern Monaco (4,50) e Real Madrid (7,00). A 25 l’Inter, a 30 il Milan. La vittoria di una squadra italiana è invece a 5,00 volte la posta. Per quanto riguarda l’Europa League alla Roma non è andata bene nei sorteggi visto che se la dovrà vedere con la Real Sociedad e il testa a testa vede gli spagnoli davanti nei pronostici a 1,80 sulle quote, mentre i giallorossi sono a 1,95. La missione quarti appare sulla carta più facile per la Juventus, a 1,53 contro il Friburgo. La lavagna antepost è dominata ancora dal calcio inglese: il Manchester United è bancato campione a 3,50, l’Arsenal a 4,50, ma subito dietro c’è la Serie A con Juventus a 8,00 e Roma a 15,00. Per la Conference League la Lazio a quota 5,00 e la Fiorentina a 7,50 hanno buone chance di dare il cambio alla Roma e portare a casa la coppa, con Villarreal e West Ham che a 4,50 sulle quote sono comunque le squadre favorite. Il prossimo ostacolo della Lazio è l’Az Alkmaar e i biancocelesti dovrebbero superarlo a quota 1,57, la Fiorentina a quota 1,28 ha ancora maggiori chance di superare il Sivasspor.