Sarà derby della Madonnina in Champions League: Inter e Milan tornano a sfidarsi in una semifinale della massima competizione continentale dopo i due precedenti favorevoli ai rossoneri nel 2003 e del 2005. Nel primo caso, semifinali, il doppio pareggio permise al Milan di Ancelotti di passare contro Héctor Cúper grazie alle regola dei gol in trasferta, nel secondo, quarti di finali, Ancelotti si impose contro Roberto Mancini vincendo 2-0 e 1-0, con il secondo risultato divenuto un 3-0 a tavolino per un fumogeno che colpì Dida. Come se non bastasse la carica emotiva le due squadre potrebbero anche giocarsi l’accesso alla prossima Champions League, visto che al momento sono in piena lotta per le prime posizioni in Serie A. Se in Europa i precedenti sorridono al Milan, l’Inter può consolarsi per come sono andati gli ultimi due derby: a gennaio la vittoria in Supercoppa per 3-0, a febbraio il successo in Serie A per 1-0, anche se va detto che le due partite coincidono con il peggior periodo stagionale dei rossoneri. Di fatto Pioli e Inzaghi si giocano un posto nella storia del calcio milanese ed europeo e le quote favoriscono il nerazzurro, in bilico tra un esonero e una stagione che potrebbe chiudersi con soddisfazioni indelebili. Chi conquisterà la finale? Le quote sulla lavagna scommesse danno favorita l’Inter a 1,78, anche se va detto che il Milan è vicinissimo a quota 2,05. Calabria e compagni avranno la possibilità di ribaltare questa situazione mercoledì 10 maggio quando, giocando in casa, avranno un San Siro più rossonero che nerazzurro e il segno 1 si gioca a 2,55, contro il pareggio a 3,15 e la vittoria dell’Inter che invece è proposta a 2,85. Chi vince dovrà vedersela con una tra Manchester City e Real Madrid e in questo caso gli inglesi godono di grande fiducia. Nel testa a testa tra le squadre di Guardiola e Ancelotti è il primo a sorridere leggendo i pronostici con una quota di 1,40 per il passaggio del turno, mentre Ancelotti (4 Champions League vinte da allenatore) e il suo Real Madrid (14 volte regina d’Europa) devono rimontare partendo dalla quota di 3,00 volte la posta. Per la vittoria della Champions League 2022/23 c’è sempre il Manchester City in prima fila a 1,72, mentre la vittoria di una squadra italiana vale 3,75. L’Inter in particolare è a 7,00, mentre il Milan si gioca a 8,00.