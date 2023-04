Non ci sarà Victor Osimhen nel derby italiano di Champions League tra il Milan e il Napoli e l’assenza della stella nigeriana pesa nei pronostici del quarto di finale: la squadra di Luciano Spalletti è sfavorita, anche considerando il recente successo per 4-0 dei rossoneri al Maradona, ma almeno in vista della gara d’andata le quote sono molto equilibrate. A San Siro Pioli e i suoi devono sfruttare il fattore pubblico e il segno 1 sulla lavagna scommesse è proposto a 2,67, quota vicinissima a quella per il successo in esterna dei campani, che con un segno 2 a 2,87 farebbero un passo importante verso le semifinali. A 3.15 invece il pareggio. Senza dubbio Carlo Ancelotti, ex tecnico di Milan e Napoli, non potrà godersi la sfida visto che il suo Real sarà impegnato a Madrid contro il Chelsea. I Blancos affrontano i londinesi nel periodo migliore, con la chiamata di Frank Lampard al posto di Graham Potter che non è bastata ad evitare le sconfitta contro il Wolverhampton. I campioni d'Europa sembrano avere la strada in discesa verso la semifinale a quota 1,50, mentre il riscatto dei Blues è a 2,50. Già l'andata in Spagna dovrebbe chiudersi con il successo del Real che è favorito a 1,64. Intanto l'Inter grazie al successo per 2-0 in Portogallo ha messo un piede in semifinale e l'eliminazione è un'ipotesi molto lontana a 9,50 volte la posta. Situazione simile per il Manchester City che ha battuto 3-0 il Bayern Monaco e la rimonta tedesca vale 14,50 volte la posta.