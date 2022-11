Quattro giorni per chiudere la fase a gironi e disegnare il tabellone degli ottavi dei Mondiali. Completate le prime due giornate Francia, Brasile e Portogallo sono a punteggio pieno e hanno conquistato in anticipo la qualificazione al turno successivo e tante nazionali, anche tra le big, sono a rischio. Nel Girone B è messa bene l’Inghilterra a 4 punti, e per il secondo posto se la giocano Iran a 1,80 e Usa a 1,90, con il Galles che a 20,00 ha pochissime chance di andare avanti. Nel Girone C l’Argentina a 1,20 si è ripresa il favore dei pronostici grazie alla vittoria contro il Messico (3,75) a rischio eliminazione visto che ha un solo punto in classifica. Per il passaggio del turno c’è la Polonia a 1,35, mentre l’Arabia Saudita è a 3,00. Il girone D è stato in discesa per la Francia, mentre la Danimarca ha un solo punto. Eriksen e compagni devono vincere l’ultima partita contro l’Australia per superarla in classifica ma sono comunque favoriti a 1,50, con l’Australia a 2,75 e la Tunisia a 20,00. Nel Gruppo E è partita malissimo la Germania, ultima in classifica, ma ai tedeschi basta un successo contro la Costa Rica e un favore della Spagna che deve comunque battere il Giappone per evitare pericoli. La situazione è che la Spagna viene data praticamente agli ottavi, la Germania è a 1,25, mentre Giappone e Costa Rica sono a rischio a quota 8,00. Canada già eliminato nel gruppo F dove il Marocco a 1,15 ha praticamente in pugno il passaggio del turno e uscirà una tra Croazia (1,35) e Belgio (2,25). Due vittorie su due nel Gruppo G per il Brasile, che difficilmente sarà battuto dal Camerun (quota 11) venerdì sera. Se la giocano di fatto Serbia e Svizzera che sulla lavagna 1X2 vede i primi favoriti a 2,50, anche se agli elvetici potrebbe bastare sia il pareggio a 3,30 che il 2 a quota 2,82. Nel Gruppo H oltre al Portogallo dovrebbe passare una tra Ghana e Uruguay, remake dei quarti persi ai rigori dai primi a Sudafrica 2010: nella sfida di venerdì pomeriggio i sudamericani sono favoriti a 1,69.