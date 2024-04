Quote insidiose per la Lazio a Genova: i bookie puntano sul ritorno al gol di Retegui

26 minuti fa



Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52 precedenti. Match senza un vero favorito secondo gli esperti, che vedono Tudor in leggero vantaggio tra 2,55 e 2,57 su Gilardino, offerto tra 2,90 e 2,95. La Lazio è la squadra con meno pareggi in campionato - solo quattro - mentre il Genoa è secondo solo all'Udinese con dodici pari: l'ipotesi per domani è in lavagna a 3. Gara bloccata secondo gli esperti, che propendono per i segni Under (1,50) e No Goal (1,75) rispetto all'Over (2,42) e al Goal (1,96). All'andata decise una rete di Mateo Retegui, proposto a 3,50 per un'altra firma, stessa quota di Albert Gudmundsson e dei due centravanti ospiti, Ciro Immobile e Valentin Castellanos. Si sale a 5 per Felipe Anderson, reduce dalla doppietta alla Salernitana.