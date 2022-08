Sabato 13 Agosto alle 18:30 cominciano le danze, con il Milan campione d’Italia che scenderà in campo contro l’Udinese. Nella prima giornata della Serie A 2022/2023 – che nasconde sempre molte insidie – le big partono tutte favorite, con i rossoneri avanti a quota 1,40 sulla lavagna scommesse e Atalanta e Inter pronte a rispondere: i bergamaschi si giocano vincenti a 1,79 contro la Sampdoria, l’Inter è invece favorita a 1,30 a Lecce. Domenica tocca a Lazio, Fiorentina e Roma, rispettivamente avanti a 1,60 contro il Bologna, a 1,42 con la Cremonese e a 1,46 con la Salernitana. Esordio difficile per il Napoli, a 2,11 contro il Verona, mentre la Juventus aspetta in casa il Sassuolo e il segno 1 è a 1,46. Inizia così una sfida che vede Inter e Juventus in prima fila nella lotta scudetto, considerando che entrambe sono proposte a quota 2,75, con Milan e Roma che al momento partono più staccate – nonostante l’entusiasmo per le vittorie ottenute nella passata stagione – rispettivamente a 4,50 e 9,00. Poi l’Atalanta, che deve dimenticare gli ultimi 12 mesi a quota 30,00, la Lazio a 40,00 e la Fiorentina protagonista di un ottimo calciomercato ma a quota 50,00. In attesa di sapere se sarà confermato Milan Skriniar, l’Inter è davanti a tutte sulla lavagna scommesse per la “Miglior difesa del campionato” a 2,50 e dovrebbe chiudere la Serie A 2022/23 anche con il miglior attacco (quota 1,85). Molto dipenderà da Romelu Lukaku, tornato da Londra per far impazzire di nuovo la Milano nerazzurra. Il belga condivide con Immobile e Vlahovic i pronostici sulla classifica marcatori: i tre sono proposti tutti a quota 4,00.