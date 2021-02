. Solo a tratti in questo anno e mezzo il centrocampista francese ha lanciato segnali incoraggianti. Giocatore da striscia positiva e poi negativa, è riuscito anche a riconquistarsi un posto nella Francia, mala decisione dello staff medico bianconero è quella di proseguire con una terapia conservativa e di gestire il dolore causato dalla calcificazione fino al termine della stagione, quando poi potrebbe anche rivelarsi necessario un intervento.dopo un avvio di stagione condizionato dalle scorie di quella precedente.In tutto questo Rabiot è il centrocampista più in condizione, dopo aver perso il posto da titolare è tornato nuovamente in sella più per necessità che per scelta. Ma da lì non deve più scendere, dipende tutto da lui.. Quindi superato il biennio buono anche per consolidare le agevolazioni del Decreto Crescita, il tempo di Rabiot sta scadendo. Adesso ha una grande occasione, quella di poter giocare con continuità. In effetti sembra in crescita. Ma non basta ancora, non può bastare., possibilmente in Premier per far fruttare al massimo il suo cartellino. Un anno fa già si parlava di lui in Inghilterra, magari all'Everton. Poi non se n'è fatto nulla.