Adrien Rabiot e l'Italia, incrocio del destino. Doveva arrivare alla Roma, era un'operazione avviatissima; poi il tentativo a vuoto della Juventus, un blitz dell'Inter allora di Erick Thohir e adesso - a diversi anni di distanza - il Paris Saint-Germain che si ritrova con il suo miglior centrocampista a scadenza di contratto nel prossimo giugno. Una situazione delicata che accende idee e rumors attorno al francese classe '95, in particolare sono Juve e MIlan i due club che si sono informati dalla Serie A per Rabiot in maniera concreta.



LA RICHIESTA - L'entourage di Adrien, in primis sua mamma Veronique, anche negli ultimi giorni sono stati chiarissimi: Rabiot vuole 10 milioni di euro a stagione più bonus, un contratto di quattro o cinque anni, cifre importantissime cui aggiungere le tipiche commissioni elevate di un accordo a parametro zero. La Juventus ha preso nota ma è fredda, anche per rapporti col PSG; per il Milan invece sarebbe un colpo determinante, a quelle cifre però ha frenato pure Leonardo che mantiene un'ottima relazione con l'entourage di Rabiot da quando era dirigente a Parigi. Perché vuol dire imbattersi in un'asta dove c'è già sul tavolo l'offerta di rinnovo del Paris con Al Khelaifi che non si è ancora arreso, ma soprattutto c'è il Barcellona che spinge con una proposta che può accontentare Rabiot. Tutto aperto, l'Italia però resta soluzione difficile: Adrien vuole ponti d'oro, Juve e Milan sono avvisate.