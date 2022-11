Adrien Rabiot si è prso la Juventus e il presente per lui è centralissimo alla corte di Massimiliano Allegri. Ora il club bianconero sta provando a blindarlo (dato il contratto in scadenza al 30 giugno 2023) con un rinnovo contrattuale non semplice date le richieste di salire oltre i 7 milioni percepiti attualmente.