Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato oggi dal ritiro della nazionale francese, in vista dell'esordio ai Mondiali in Qatar. Il calciatore bianconero non ha potuto sottrarsi alle domande in merito al mercato, essendo in scadenza di contratto il prossimo giugno. "La convocazione non la prendo come una rivincita rispetto al 2018. Ho lavorato tanto per essere qui, è una grande occasione esserci nei panni di un titolare. Non necessariamente sarà un punto di svolta della mia carriera, ma può aiutarmi molto essendo all’ultimo anno di contratto con la Juve", ha dichiarato.