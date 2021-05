Adrien Rabiot si è raccontato oggi alla Gazzetta dello Sport. E si è complimentato con il Milan per un acquisto che lui conosce molto bene: "Il Milan ha fatto un grande acquisto prendendo Mike Maignan. Mike magari non è mai stato molto pubblicizzato, ma è un ottimo portiere, un leader, forte tecnicamente come dimostrano le 21 partite senza prendere gol. I tifosi rossoneri non saranno delusi".