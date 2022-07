Niente tournée negli Stati Uniti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus ha spiegato sui social: "In accordo con la società e per motivi personali rimarrò in Italia per completare la mia preparazione fisica".



La squadra bianconera allenata da Allegri giocherà in amichevole contro Chivas (22 luglio), Barcellona (26 luglio) e Real Madrid (30 luglio).