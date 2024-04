Rabiot, per il rinnovo c'è anche il fattore Allegri

49 minuti fa

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla scelta che verrà fatta a fine stagione su chi siederà in panchina per la prossima stagione. Ancora Allegri? Praticamente impossibile. Thiago Motta al suo posto? Probabile, ma in mezzo c'è ancora un mare di grandi incertezze legate anche alla squalificazione o meno alla prossima Champions League. E a questi dubbi è legato anche il futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese il cui contratto è in scadenza al 30 giguno 2024.



Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la trattativa per prolungare, questa volta non soltanto di una stagione, è infatti a un punto di stallo sia per le richieste economiche del giocatore, sia per l'incertezza legata alle scelte che Giuntoli può e vuole fare. Se rimarrà Allegri, ad esempio, il prolungamento del centrocampista classe 1995 sarà ritenuto priorità perché per l'allenatore livornese Rabiot è il giocatore fondamentale attorno a cui costruire il centrocampo. Se arriverà Motta, invece, le idee potrebbero cambiare e al suo posto ci sarà spazio non solo per Koopmeiners, ma anche per un altro acquisto top.