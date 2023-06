La Juventus aspetta una risposta entro il 30 giugno da Adrien Rabiot e sulla sua possibile permanenza in bianconero ha incentrato gran parte del proprio mercato a centrocampo. Se il francese dovesse rinnovare lo spazio salariale per andare a chiudere un gran colpo in mezzo andrebbe a ridursi, mentre in caso di addio ci sarebbe più margine di manovra.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista francese ha dato il suo via libera al rinnovo con l'accordo con la madre-agente Veronique che è stato trovato in Francia, vicino a Saint Tropez. Un prolungamento annuale alle stesse cifre, per accontentare Allegri che punta tantissimo su di lui.