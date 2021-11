. Solo che l'enfant prodige del Psg è diventato un uomo, a 26 anni continuare a parlare di attesa e di potenziale non si può più. Soprattutto quando l'ingaggio è da 7 milioni netti a stagione più bonus, soprattutto quando ormai non si contano le occasioni che gli sono state concesse in due anni e mezzo di Juve. E, è vero che il contratto scadrà solo il 30 giugno 2023 però la consapevolezza che il tempo alla Juve si stia esaurendo si sta concretizzando anche all'interno dell'entourage Rabiot.Ovviamente non è che ora possano acquistare centinaia di giocatori, ma Rabiot rappresenta qualcosa di molto simile a un'opportunità: quel famoso potenziale inespresso, unito a un curriculum da titolare con Psg, Juve e Francia, sta convincendo il nuovo Newcastle a puntare su Rabiot.Il Newcastle c'è, ma si aspettano anche altre opportunità, dalla Spagna c'è anche chi giura che il clan Rabiot stia cercando una sponda in Carlo Ancelotti anche se il Real non sembra particolarmente interessato all'operazione.