Rabiot è sicuramente una pedina utile per lo scacchiere di Allegri. Il nazionale francese gioca praticamente sempre perché è l’unica mezzala sinistra in rosa. Ma è il rendimento a destare più di una perplessità: mai propositivo e decisivo, anche nell’ultima gara contro la Fiorentina non ha convinto.La Juventus vuole rifarsi il look nel mercato di gennaio. Il reparto dove verranno fatti dei correttivi è il centrocampo. L’idea die il nome di Rabiot può diventare il vero ago della bilancia. L’ex Psg è sul mercato, ci sono stati dei contatti con l’ambizioso Newcastle. Ma Adrien vorrebbe una nuova esperienza in un club di livello superiore, una strada porta al Real Madrid di Ancelotti. La sensazione è che l’addio alla Juventus sia solo una questione di tempo.