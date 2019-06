In vacanza in Italia, con la mamma Veronique e i fratelli Douch e Geoffroy. Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, si sta rilassando a Porto Ercole, in un resort a 5 stelle, in vista di un mercato che lo vedrà protagonista. Nessun rinnovo coi parigini, occhi al resto dell'Europa: il Barcellona lo ha sedotto e abbandonato, la Juventus no.



"JUVE? VALUTIAMO" - Proprio il classe '95 del PSG para a Tuttosport del suo amore per l'Italia: "L'Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juve? Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Valo lo stesso. Devo decidere per adesso sono in vacanza".



TRATTATIVA - Poi, un'altra frase, che apre a un futuro in bianconero: "Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando". Discorsi in essere quindi, con Fabio Paratici che prosegue un lungo corteggiamento iniziato la scorsa estate. E che può terminare questa, con un summit di mercato proprio a Porto Ercole.