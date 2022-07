Inizia la nuova stagione della Roma col gialloSabato è già in programma la prima amichevole contro il Trastevere e tutti gli occhi sono sul numero 22 vicino al passaggio alla Juve. Il primo ad arrivare è stato il gm Tiago Pinto, seguito daIl neo acquisto è stato presentato ieri in conferenza stampa e si è fatto trovare subito pronto da. Presenti una ventina di tifosi fuori il centro sportivo e diversi giocatori hanno firmato autografi e scattato selfie. Tranne appunto Zaniolo, accompagnato dal padre, al quale un tifoso gli ha indirizzato una frase che profuma di addio "Sei proprio una m...".Giunto a Trigoria anche Roger Ibanez preceduto da Riccardo CalafioriArrivato anche Karsdorp, anche l'olandese tira dritto non concedendo foto e autografiArrivati al centro sportivo anche Felix e Darboe.Arrivato anche Zaniolo ma a differenza dei suoi compagni di squadra non si è fermato con i tifosiArriva Smalling, il difensore inglese si ferma con i tifosi per scattare foto e firmare autografiArrivati anche Zalewski e Carles PerezShoumurodov il primo giocatore ad arrivare al centro sporrtivo, seguito pochi secondi dopo dal neo acquisto MaticArrivato il GM giallorosso Tiago Pinto