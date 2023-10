Quando le formazioni giovanili del Benfica si muovono e scendono in campo un dato sarà sciuramente certo: chi si piazzerà sugli spalti per osservarle troverà sicuramente ragazzi dall'assoluto talento da osservare. E nelUnder 19 che quest'anno è protagonista nel girone dicontro l'Inter di talento ce n'è parecchio partendo da, il fratello dell'attaccante del Barcellona Joao Felix, passando per, già promosso in prima squadra, ma anche da, terzino destro che ha fatto scalpore per il suo trasferimento. Insieme a loro c'è un altro giocatore che sta sempre più di partita in partita rubando l'occhio ed è il centrocampista centrale- Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís meglio noto appunto come Rafael Luis nasce ad Amadora un ampio comune alle porte di Lisbona lo scorso. Inizia a giocare a calcio molto presto e,al punto da essere uno dei pochi talenti che ha vestito in carriera finora soltanto una maglia, quella appunto delle Aquile.Per lui questo è il secondo anno di squadra Under 19, di fatto la nostra Primavera, ma complici sia le sue qualità, sia la sua struttura fisica, ha da sempre bruciato le tappe e anche in questa stagione ha già esordito con la seconda squadra del Benfica giocando di fatto già 5 partite ufficiali fra i professionisti.provando spesso la conclusione verso la porta avversaria. Ricorda per caratteristichevisto con l'Atletico Madrid, ma può ancora migliorare tanto, proprio come il talento spagnolo oggi al Manchester City, nella gestione dei tempi di gioco da regista puro.Quando il Benfica si muove una cosa è certa, il talento, ma ce n'è anche un'altra, che per seguire il talento tantissimi scout e osservatori si fanno accreditare per seguire le gare. È il caso della gara di Youth League Inter-Benfica terminata 1-1 in rimonta per i lusitani e in cui Rafael Luis è stato fra i migliori in campo in assolutoche hanno visionato ad Interello la gara. Rafael Luis non è passato inosservato ma strapparlo al Benfica sarà quasi impossibile. Soltanto qualche giorno fa, infatti,