La sorella di Neymar, la bellissima Rafaella che tra l'altro è anche la compagna dell'ex-Inter Gabigol ha voluto dedicare un messaggio al fratello dopo la dolorosa sconfitta subita contro il Real Madrid dal suo PSG che è costata l'ennesima eliminazione dalla Champions League.



"Vivo in mezzo al calcio da quando sono nata, non ho visto giocare mio padre, ma vedo giocare sempre mio fratello! Il calcio è davvero imprevedibile, a volte anche ingiusto, ma sono orgogliosa di tutto ciò che ha passato mio fratello, di tutto il dolore dopo la partita, di tutto! Continua a insistere, lottando per se stesso, per noi e per i suoi compagni. Ti amo".



Eccola nella nostra gallery.