Giovedì ha preso il via la nuova stagione di Pechino Express e fra i concorrenti ci sono tanti volti noti alcuni legati anche al mondo del pallone come la coppia composta dall'ex difensore di Napoli e Juve, Ciro Ferrara che partecipa insieme al figlio.



Ma a destare subito attenzione sono state le due "tiktoker" (questo il nome della squadra) Anna Ciati e Giulia Paglianiti star dei social network e apparse fin da subito fra le più "stralunate" e pronte a regalare sorrisi. Le due fanno parte del trio delle Superchicche del Web con Gaia Bianchi, e inevitabilmente sono tanti i rumors sentimentali a loro legati. In particolare per Giulia si parla di una breve relazione con l'attaccante del Milan Daniel Maldini.



Le conoscevate? Eccole nella nostra gallery.