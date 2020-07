Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 23 Lug 2020 alle ore 9:58 PDT

Che l'estate difosse di quelle da non far passare come inosservate era apparso evidente già da qualche settimana quando i primi scatti postati da PositanoOra però la storica ex di Mario Balotelli e di Alessandro Moggi è andata oltre postando una. La foto ha fatto ovviamente il giro del web e noi ve la mostriamo, insieme alle altre super sexy della sua vacanza, nella nostra gallery.