L’ex gieffina ha raccontato ai tanti suoi seguaci, più di 500mila su Instagram, l’inizio della storia con l’imprenditore Giulio, immortalato con lei in una foto. Dimenticati del tutto, dunque, gli ex Marioe AlessandroA definire il tutto alcuni scatti bollenti, condivisi sui social:, e aggiunge una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio: “Da Positano con amore”. La Fico e Fratini erano stati paparazzati dal settimanale Chi in baci appassionati. Che sia l'inizio di una lunga storia?