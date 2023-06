Hamza Rafia si è confermato un autentico fuoriclasse col Pescara. Assoluto trascinatore degli abruzzesi, saluterà la città adriatica dopo il mancato approdo in Serie B vista la sconfitta ai play-off. Scontato un approdo del centrocampista almeno in cadetteria: come svelato dal ds del Delfino Delli Carri, sulle sue tracce ci sono anche club della massima serie. Alla finestra c'è pure la Juventus, che vanta un 50% sulla futura rivendita della mezz'ala tunisina classe 1999.