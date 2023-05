Hamza Rafia e Facundo Lescano sono due dei due gioielli del Pescara di Zeman, attualmente protagonista ai play-off di Serie C. Il loro futuro è già scritto: il prossimo anno giocheranno in Serie B. Scontata per loro la promozione in cadetteria: per giocare con la maglia dei biancazzurri quindi, è necessario che il club di Sebastiani vinca gli spareggi.