L'ex brasiliano dell'Inter, Rafinha, torna a parlare di mercato e per l'ennesima volta non nega la sua volontà di tornare a vestire la maglia nerazzurra.



“Se sapessi il mio futuro, vi giuro che lo direi. Sono uscite tante cose sul mio conto (parlando del presunto interesse della Lazio ndr) e per questo lascio che di queste cose se ne occupino le persone di mia fiducia. Ho passato mesi stupendi all’Inter e avrei voluto continuare a giocare nell’Inter, mi piacerebbe tornare lì ma ora sono un giocatore del Barcellona. Il mio obiettivo è giocare, qualunque giocatore vorrebbe giocare. Non so se qui o altrove ma vorrei giocare”.